Μια νέα υπόθεση απάτης, ήρθε στο φως αυτή τη φορά με μια εθελόντρια στο τμήμα τουρισμού της UNESCO η οποία προσέγγιζε συλλόγους σε εκδηλώσεις του οργανισμού και τους πρότεινε ταξίδια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόσφατο παράδειγμα ήταν ένα δήθεν ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου διεξάγονταν φεστιβάλ χορού. Κατάφερε και έπεισε 3 συλλόγους με συνολικά 130 άτομα. Αφού υποτίθεται είχαν όλα οργανωθεί και απέμειναν τα εισιτήρια - οδικώς ή αεροπορικώς - και οι συμμετέχοντες είχαν πληρώσει δεν είχαν λάβει καμία πληροφορία και κανένα αποδεικτικό στα χέρια τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το ταξίδι θα γινόταν τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 40- 45 άτομα που θα μετέβαιναν με πούλμαν στην Κωνσταντινούπολη, υπέστησαν τεράστια ταλαιπωρία. Πήγαν στο σημείο που είχε οριστεί να τους παραλάβει το πούλμαν 4.00 τα ξημερώματα ωστόσο το όχημα δεν έφτασε ποτέ.

Μαρτυρίες πολιτών που εξαπατήθηκαν πήραν τηλέφωνο τη διοργανώτρια η οποία τους είπε τη δικαιολογία ότι έγινε λάθος στην ημερομηνία του ταξιδιού.

Οπως αποδείχθηκε τα ταξίδια κλείνονταν σε ημερομηνίες που δεν υπήρχαν πτήσεις.

Σε επικοινωνία του ΣΚΑΪ με τον πρόεδρο της UNESCO στην Ελλάδα κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν δόκιμο μέλος ενώ όταν πήγε στον οργανισμό προκειμένου να εγγραφεί είχε αναφερθεί σε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον κ. Μαρωνίτη, της ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορεί να καταστεί δυνατό το ταξίδι. «Ένα μήνα πριν τις εκδρομές μάθαμε ότι χρησιμοποιεί το όνομα του οργανισμού και τη διαγράψαμε αυθημερόν και από δόκιμο μέλος» σημείωσε και πρόσθεσε ότι κατατέθηκε μήνυση εις βάρος της για απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η συγκεκριμένη γυναίκα δεν βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ ερωτηθείσα από τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ για τις καταγγελίες υποστήριξε ότι και η ίδια έπεσε θύμα ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου με το οποίο συνδιοργάνωνε τις εκδρομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.