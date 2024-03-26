Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου φόρεσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελίας 53χρονης πως ο οδηγός, εντός του λεωφορείου, την θώπευσε ενώ προσπάθησε να της αφαιρέσει και τα ρούχα.
Το περιστατικό συνέβη στα Άνω Λιοσια το Σάββατο.
Η γυναίκα - σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της - ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο δέχτηκε την επίθεση από τον οδηγό. Με όση δύναμη είχε αντιστάθηκε και τότε ο οδηγός της άνοιξε την πόρτα για κατέβει.
Αυτή αμέσως πήγε στο ΑΤ Φυλής οπου κατήγγειλε το περιστατικό και μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών ο οδηγός συνελήφθη.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για γενετήσιες πράξεις οδηγείται σήμερα στον ανακριτή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.