Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου φόρεσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελίας 53χρονης πως ο οδηγός, εντός του λεωφορείου, την θώπευσε ενώ προσπάθησε να της αφαιρέσει και τα ρούχα.

Το περιστατικό συνέβη στα Άνω Λιοσια το Σάββατο.

Η γυναίκα - σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της - ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο δέχτηκε την επίθεση από τον οδηγό. Με όση δύναμη είχε αντιστάθηκε και τότε ο οδηγός της άνοιξε την πόρτα για κατέβει.

Αυτή αμέσως πήγε στο ΑΤ Φυλής οπου κατήγγειλε το περιστατικό και μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών ο οδηγός συνελήφθη.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για γενετήσιες πράξεις οδηγείται σήμερα στον ανακριτή.



Πηγή: skai.gr

