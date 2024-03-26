Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου μετά την καταγγελία επιβάτιδας ότι προσπάθησε να τη βιάσει

Η 53χρονη επιβάτης κατήγγειλε πως ο οδηγός του λεωφορείου την θώπευσε ενώ προσπάθησε να της αφαιρέσει και τα ρούχα

οδηγος οασα

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου φόρεσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελίας 53χρονης πως ο οδηγός, εντός του λεωφορείου, την θώπευσε ενώ προσπάθησε να της αφαιρέσει και τα ρούχα. 

Το περιστατικό συνέβη στα Άνω Λιοσια το Σάββατο.

Η γυναίκα - σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της - ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο δέχτηκε την επίθεση από τον οδηγό. Με όση δύναμη είχε αντιστάθηκε και τότε ο οδηγός της άνοιξε την πόρτα για κατέβει.

Αυτή αμέσως πήγε στο ΑΤ Φυλής οπου κατήγγειλε το περιστατικό και μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών ο οδηγός συνελήφθη.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για γενετήσιες πράξεις οδηγείται σήμερα στον ανακριτή. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λεωφορείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark