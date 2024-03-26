Σε επαναλειτουργία τέθηκε ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας, καθώς επιδιορθώθηκε η βλάβη που προκλήθηκε πριν από ένα δίμηνο.

Βασικό ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει να διαπιστωθεί εάν το νερό είναι και πάλι κατάλληλο προς πόση.

Ο ανάδοχος που επιλαμβάνεται της επισκευής -καθώς το εισαγγελικό πόρισμα έκανε λόγο για αστοχία υλικού, δείχνοντας ξεκάθαρα την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας- ενημέρωσε τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ότι λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου το εργαστήριο που εξετάζει τα δείγματα νερού ήταν κλειστό. Όπως σημειώνεται, εφόσον το σχετικό δείγμα δοθεί από τον Δήμο Αίγινας, σήμερα, τότε τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων θα είναι διαθέσιμα αύριο, ενώ αυτά των βιολογικών αναλύσεων την επόμενη Τρίτη 2 Απριλίου. Ως εκ τούτου, μέχρι να γνωστοποιηθούν οι μετρήσεις του ποιοτικού ελέγχου, ο Δήμος Αίγινας αποφάσισε το νερό να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους αποκλειστικά και μόνο για οικιακές χρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα αμέσως προηγούμενα εικοσιτετράωρα, δύτες επιδόθηκαν στο καθάρισμα του θαλασσινού νερού που βρισκόταν μέσα στον αγωγό, έσφιξαν τις βίδες και προχώρησαν στη διαδικασία συναρμολόγησης του ειδικού τεμαχίου που απαιτείται, προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση στο νησί.

«Συρρικνώσαμε τον χρόνο και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα, καλώντας τον ανάδοχο να τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του», τόνισαν συνεργάτες του Νίκου Χαρδαλιά, προσθέτοντας ότι ο περιφερειάρχης Αττικής παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή, σε καθημερινή βάση, αναλαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. «Αναμένουμε πλέον από τον Δήμο Αίγινας τις σχετικές αναλύσεις, έτσι ώστε το νερό να ξαναέρθει στα σπίτια της Αίγινας με ασφάλεια. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες, αυστηρές προδιαγραφές», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

