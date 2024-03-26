Ληστεία με απειλή όπλου σημειώθηκε σε ψιλικατζίδικο στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ο ένας από τους δύο δράστες σημαδεύει τον υπάλληλο του καταστήματος με όπλο, ζητώντας του να αδειάσει το ταμείο.

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος δράστης κρατάει ένα μαχαίρι το οποίο το προτάσσει συνεχώς προς το μέρος του εργαζόμενου του ψιλικατζίδικου, ενώ οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν και σπρέι πιπεριού για να επιβραδύνουν τα αντανακλαστικά του υπαλλήλου ώστε να μην κάνει κάποια απότομη κίνηση.

Πηγή: skai.gr

