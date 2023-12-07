Στο ΣτΕ προσφεύγει η ΚΕΔΕ για το τέλος ταφής απορριμμάτων

Την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το τέλος ταφής απορριμμάτων ανήγγειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, τονίζοντας ότι οι δήμοι δεν έχουν καμία ευθύνη για το ότι δεν προχώρησε στο βαθμό που έπρεπε η ανακύκλωση.



«Το πρόγραμμα γύρω από την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και το πρόγραμμα γύρω από την ανακύκλωση το ελέγχει το αρμόδιο Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προς τι η επιβολή αυτών των τελών, τα οποία καταλήγουν στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο οποίος εποπτεύεται, διοικείται από το υπουργείο; Τι λέει ο νόμος; Ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στους Δήμους» ανέφερε σημειώνοντας ότι στον ΕΟΑΝ υπάρχουν 35 εκ. ευρώ από τους Δήμους και θα συγκεντρωθούν άλλα 240 εκ. ευρώ μέχρι τον Οκτώβριο».

«Θα προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρώσουμε την απόφαση με την οποία γίνεται περικοπή των ΚΑΠ προκειμένου να καταβληθεί το τέλος ταφής. Επειδή όμως τα δικαστήρια καθυστερούν δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα βγούμε μπροστά και θα ζητήσουμε με δική μας πρόταση, την οποία θα αποφασίσουμε στις 13 Δεκεμβρίου με εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να μας δώσουν μπλε κάδους, καφέ κάδους, απορριμματοφόρα ανακύκλωσης μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ που αφορούν τα τέλη ταφής που θα παρακρατηθούν από τις ΚΑΠ μέχρι και τον Οκτώβριο του 2024» είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Τόνισε ακόμη ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, έχει κληθεί και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης για να παρουσιάσει την επίσημη κυβερνητική πρόταση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, ιδιαίτερα εκείνων που οφείλουν μεγάλα ποσά.

«Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος. Από τον πιο μικρό έως τον πιο μεγάλο δήμο, ενώνουμε δυνάμεις και διεκδικούμε με μία φωνή» είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και αναφέρθηκε στις παθογένειες που ταλαιπωρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το τέλος ταφής, το ασφυκτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και την κατάργηση των νομικών προσώπων τονίζοντας ότι έφθασε η ώρα για μια ουσιαστική, γενναία μεταρρύθμιση για μια αυτοδιοίκηση σύγχρονη, ευρωπαϊκή.

Χαιρετισμούς απηύθυναν μεταξύ άλλων, επίσης ο Γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής, Μακεδονίας και Θράκης, Βασίλης Μαυρίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Σπύρος Σπυρίδων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

