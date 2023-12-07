Διασώθηκαν μετανάστες ανοικτά της Γαύδου

Για τη διάσωση 27 μεταναστών που εξεπεμψαν σήμα για βοήθεια από ακυβέρνητο σκάφος νότια της Γαύδου, επιχείρησαν στελέχη του Λιμενικού. Ναυαγοσωστικο σκάφος προσέγγιση τους μετανάστες οι οποίοι μεταφέρονται προς τα Σφακιά για την καταγραφή τους και τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται κυρίως για άνδρες οι οποίοι ενδεχομένως να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις των κατασκηνωσεων Καλαθά στα Χανιά.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το νησί της Γαύδου και η θαλάσσια περιοχή αυτής αποτελούν προορισμό και πύλη εισόδου μεταναστών για την Ελλάδα.

Η αποψινή διάσωση είναι η 3η το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

