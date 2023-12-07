Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Φλώρινας με απόφαση του δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στα ορεινά της Φλώρινας, ξεκίνησε η χιονόπτωση από νωρίς και έτσι το έστρωσε σε περιοχές όπως η Δροσοπηγή και το Νυμφαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.