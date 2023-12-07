Λογαριασμός
Μια ώρα αργότερα θα ανοίξουν τα σχολεία στη Φλώρινα λόγω του χιονιά

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά

Σχολείο

Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Φλώρινας με απόφαση του δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στα ορεινά της Φλώρινας, ξεκίνησε η χιονόπτωση από νωρίς και έτσι το έστρωσε σε περιοχές όπως η Δροσοπηγή και το Νυμφαίο.

