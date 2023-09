Στο πειθαρχικό ο οδηγός του ΟΑΣΑ που είπε «γιατί βγαίνεις έξω» σε ΑμεΑ με αμαξίδιο Ελλάδα 10:41, 24.09.2023 linkedin

Ο αρμόδιος υπουργός θα έχει συνάντηση με τον χρήστη του αμαξιδίου τη Δευτέρα