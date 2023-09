Νέες καταβολές πρώτης αρωγής ύψους 500.000 ευρώ προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού Ελλάδα 09:59, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πιστώθηκαν 496.602,38 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 104 δικαιούχων.