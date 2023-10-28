Τροποποιήσεις θα ισχύσουν στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, λόγω της 28ης Οκτωβρίου και των εορταστικών εκδηλώσεων.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ: «Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο όμιλος ΟΑΣΑ θα προβεί, κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και έως τη λήξη τους, σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Τροχαίας.

Επιπλέον, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα

Δήμος Αθηναίων (Κεντρική Παρέλαση), από 09:00 μέχρι το τέλος της παρέλασης:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων (Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών Δοξολογία), από 06:00 μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.