Οι αγροκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα, το χαμένο εισόδημα και για τις αποζημιώσεις από την καταστροφική πλημμύρα του Daniel.

Έτσι, αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργάνωσε στον Παλαμά Καρδίτσας η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, από την ερχόμενη Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, να στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα.

Σε δηλώσεις του στο KarditsaLive.net ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας, τόνισε, πως κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

«Πρέπει να αγωνιστούμε για την επιβίωση μας. Βγαίνουμε στο δρόμο για να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, για να παραμείνουμε στα χωριά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Να αναφέρουμε πως οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά με 4 τρακτέρ το δρόμο, μπροστά από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Η πρόταση του ΔΣ της ΕΟΑΣΚ, ήταν να συμμετέχει η Καρδίτσα, στο Πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια. Μετά την ψηφοφορία, αποφασίστηκε να κλείσουν τον Ε-65.

Τι πρότειναν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων:

Παλαμά -> Νίκαια

Αμπέλου -> Ε-65

Προαστίου -> Ε-65

Μαραθέας -> Ε-65

Φίλιας -> Ε-65

Πεδινού -> Ε-65

Κρανιάς -> Ε-65

Μάρκου -> Νίκαια

Ιτέας -> Νίκαια

Γραμματικού -> Νίκαια

Φύλλου -> Νίκαια

Ορφανών -> Νίκαια

Μακρυχωρίου -> Ε-65

Καλλιθήρου -> Νίκαια

Καλλιφωνίου -> Νίκαια

Ανάβρας -> Ε-65

Κυψέλης -> Ε-65

Πασχαλίτσας -> Ε-65

Ερμητσίου -> Ε-65

Ματαράγκας -> Ε-65

Αη Βησσαριου-> Ε-65

Καππαδοκικού -> Ε-65

Γεφυρίων -> Ε-65

Φίλιας -> Ε-65

Βλοχού -> Ε-65

Σοφάδων -> Ε-65

Γοργοβητων -> Ε-65

Νέου Ικονίου -> Νίκαια

Κοσκινά -> Ε-65

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.