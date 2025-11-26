Πάτμος και Λέρος αναμένεται να τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό» για τη λειψυδρία την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή, πληροφορίες ανέφεραν ότι θα τεθεί επί τάπητος και το θέμα της Αττικής, καθώς τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα έχουν μειωθεί αισθητά.

Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά ενεργοποιεί ταχύτερες διαδικασίες για μελέτες, έργα και παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ουσιαστικά η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης, fast track διαδικασίες, ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες και δεν αφορά μέτρα για τους πολίτες.

Τα μέτρα αφορούν σε αυτή τη φάση τα δύο νησιά, ενώ για την Αττική ή άλλες περιοχές, θα υπάρξει νεότερη εκτίμηση.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας: Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ, ο γενικός γραμματέας φυσικού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Ναρελίδης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ ( Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) που να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Βαρελίδης, όταν και αν υπάρξει τέτοια απόφαση θα σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων αλλά δεν έχει καμία συνέπεια για τους πολίτες, ούτε τίθεται θέμα περιορισμού της κατανάλωσης ή αύξησης της τιμής του νερού.

Ο κ. Βαρελίδης ωστόσο επιβεβαίωσε ότι πράγματι υπάρχει απόφαση της ΡΑΑΕΥ που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την λειψυδρία στα νησιά της Πάτμου και της Λέρου. Όπως εξήγησε αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται η δυνατότητα στους δήμους των δύο νησιών να αποδεσμεύσουν άμεσα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να προχωρήσουν σε έργα ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων μέσω αφαλατώσεως και άλλων αναγκαίων δράσεων και έργων.

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

