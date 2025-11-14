Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά με αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Λάρισας, αλλά και όμορων νομών, προκειμένου να οργανωθούν μαζικές κινητοποιήσεις σε πανθεσσαλικό και πανελλαδικό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Όλες οι Ομοσπονδίες της Θεσσαλίας, διοργανώνουν πανθεσσαλική σύσκεψη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 6.30μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, στο πλαίσιο του πανθεσσαλικού συντονισμού για μπλόκα που θα στηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η ΕΟΑΣΝΛ καλεί τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους του Νομού «να συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στην Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα. Ενωμένοι σαν γροθιά θα δώσουμε την μάχη της επιβίωσης και θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν και μας φτωχαίνουν. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για την στάση πληρωμών, την θανάτωση πάνω από 400.000 πρόβατα σε όλη την χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις-ψίχουλα του ΕΛΓΑ που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και το πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα».

Πηγή: skai.gr

