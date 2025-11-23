Τη σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλαξαν οι αγρότες, οι οποίες, στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μπλόκα στις εθνικές οδούς και στο κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων.

Λίγο μετά τις 16:00 ολοκληρώθηκε η πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, κατά την οποία αποφασίστηκε να βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αρχικά για το διάστημα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Οι αποφάσεις για τα σημεία που θα βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς και το πότε ακριβώς, θα ληφθούν από τις κατά τόπους αγροτικές ενώσεις.

Επίσης, αποφασίστηκε να λάβουν χώρα και παράλληλες δράσεις, με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε περιφέρειες και το κλείσιμο λιμανιών και τελεωνείων.



