Τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει «τον πρωταρχικό ρόλο» στην απομάκρυνση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έγραψε σε σημείωμα με ημερομηνία 26 Μαΐου ότι «η κατάσταση απαιτεί από την Ένωση να παράσχει μια ουσιαστική συμβολή» σε έναν ad hoc συνασπισμό με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, «που θα υλοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα διαχωριστεί από τις εμπόλεμες πλευρές».

«Προτείνεται, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ανατεθεί στη EUNAVFOR ASPIDES ο πρωταρχικός ρόλος της απομάκρυνσης ναρκών στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρεται στο σημείωμα, το οποίο κυκλοφόρησε στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Μια ενδεχόμενη αλλαγή της εντολής θα απαιτούσε ομοφωνία και παραμένει ασαφές εάν οι 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα υποστήριζαν μια τέτοια αλλαγή.

Η επέκταση της «εντολής» για την επιχείρηση «Ασπίδες»

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο το Συμβούλιο της ΕΕ προχώρησε στην έγκριση της τροποποίησης των «εντολών» των ναυτικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES) και «Αταλάντα» (EUNAVFOR ATALANTA), ενισχύοντας τον ρόλο τους στη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των «Ασπίδων» και σε απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, πέραν των υφιστάμενων καθηκόντων της, η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση θα μπορεί πλέον, στο πλαίσιο των μέσων και δυνατοτήτων της: να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές (CSI), να συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης των ναυτικών δυνάμεων του Τζιμπουτί, να συνεργάζεται με την Ακτοφυλακή της Υεμένης, να ενισχύει τους δεσμούς με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του CRIMARIO, του έργου της ΕΕ για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Η «εντολή» δηλαδή, διευρύνθηκε τον Μάρτιο, ώστε να περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών για ύποπτες δραστηριότητες που σχετίζονται με κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, καθώς και δράσεις ενίσχυσης ικανοτήτων μέσω συνεργασίας και εκπαίδευσης τοπικών ναυτικών δυνάμεων.

Αντίστοιχα, για την επιχείρηση «Aταλάντα», η εντολή προσαρμόστηκε στα σύγχρονα δεδομένα, με αναστολή της παρακολούθησης του παράνομου εμπορίου ξυλάνθρακα και μεγαλύτερη έμφαση σε άλλες απειλές, όπως η διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και η παράνομη αλιεία. Επιπλέον, προστίθεται η αποστολή συλλογής πληροφοριών για κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές.

Οι αλλαγές αυτές ουσιαστικά αποσκοπούσαν στην καλύτερη αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας, αλλά και στη διασφάλιση της ελευθερίας των θαλάσσιων μεταφορών, που είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο. Επρόκειτο, πάντως, για αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, όπως εξήγησαν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Πηγή: skai.gr

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