Κλειστά αύριο Πέμπτη όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών

Σχολείο

Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών. 

Πηγή: skai.gr

