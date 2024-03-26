Αστυνομικός κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

Πρόκειται για έναν 41χρονο υπαρχιφύλακα της ΕΛΑΣ και δύο πολίτες, έναν 40χρονο άνδρα και μια 70χρονη γυναίκα Ρομά ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται κι άλλος ένας 40χρονος ο οποίος δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο πρώτοι χωρίς περιοριστικούς όρους και η τρίτη με “απαγόρευση εξόδου από τη χώρα”.

Ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι γνωρίζονται με τον 40χρονο, από παιδιά, ενώ ήξερε ότι είναι χρήστης και ότι τον πήγαινε στην περιοχή Δενδροποτάμου για να προμηθευτεί μικροποσότητες ναρκωτικών. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι κάνει χρήση σε αντίθεση με τον 40χρονο που παραδέχτηκε ότι είναι εξαρτημένος.

Η 70χρονη δήλωσε χρήστρια, επί 30 και πλέον χρόνια, και επισήμανε ότι σε αυτό το πλαίσιο είχε αναπτύξει μια σχέση με τον 40χρονο. “Με κερνούσε, τον κερνούσα” φέρεται πως ανέφερε ενώπιον της ανακρίτριας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί “διακίνησης μεταξύ χρηστών”.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος έφτασαν δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 1η Σεπτεμβρίου και στις 24 Δεκεμβρίου 2023. Περιλάμβαναν καταγγελίες για τον συγκεκριμένο αστυνομικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής.

“Κάνει χρήση ναρκωτικών μπροστά μου. Τον ρώτησα αν φοβάται μην τον πιάσουν και αυτός μου είπε: “Εγώ είμαι ο νόμος”. Ακόμη στα εν λόγω μηνύματα αναγράφονταν ότι ο 41χρονος “δεν συμπεριφέρεται καλά στους πολίτες” και ότι “πίνει χασίς και κάνει παρέα με χασικλήδες”.

Αυτά τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντα εισαγγελέα Εφετών και διατάχθηκε η διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης. Ο αστυνομικός τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι οι δύο άνδρες προέβαιναν σε προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από την περιοχή Δενδροποτάμου, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες ονομασίες όπως “πιτάκια” και “σπανακοπιτάκια”.

Στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση και ακολούθησαν συλλήψεις όταν ο 40χρονος παρέλαβε μια μικροσυσκευασία με ποσότητα 0,36 γραμμαρίων κοκαΐνης και επέστρεψε σε αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ο αστυνομικός.

Σε κατ’ οίκον έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά χάπια, ζυγαριές ακριβείας κ.α

