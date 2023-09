Στη φυλακή οι δύο Παλαιστίνιοι για τον βιασμό και τη βιντεοσκόπηση του 27χρονου Σομαλού Ελλάδα 16:04, 04.09.2023 linkedin

Οι δύο νεαροί Παλαιστίνιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι ότι ουδέποτε τον κακοποίησαν και τον βιντεοσκόπησαν