Πεθερά απαλλάχθηκε για την επίθεση στη νύφη - Κατηγορήθηκε ότι της επιτέθηκε με τα νύχια στο πρόσωπο Ελλάδα 15:39, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατέληξε η υπόθεση - Νύφη και πεθερά πιάστηκαν στα χέρια ενώ ο σύζυγος και γιος απειλούσε την πρώτη επειδή δεν πρόσεχε τα παιδιά τους