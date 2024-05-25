Σύνθημα για «ψηλά το κεφάλι» έστειλε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final-4 του Βερολίνου.

«Πρέπει να είμαστε πραγματικά περήφανοι και ικανοποιημένοι απ' ό,τι κάναμε αυτήν τη χρονιά. Τα δώσαμε όλα στη Euroleague, έχουμε ακόμα έναν τίτλο και χρειάζεται να κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα για να τον πάρουμε. Μην έχετε κατεβασμένα τα πρόσωπά σας παιδιά, τρία συνεχόμενα Final Four. Δεν ήμασταν τυχεροί σε κάποιες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, δεν ήμασταν αρκετά καλοί για τον τίτλο; Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Ψηλά τα κεφάλια. Σηκωθείτε όρθιοι παρακαλώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

