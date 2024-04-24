Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής των εργασιών που είχαν καταθέσει ο Σύνδεσμος Κατοίκων Κωνσταντινοπουλιτών, ο Σύλλογος Προστασίας Σεϊχ Σου και ο Σύλλογος Δρομέων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival. gr, αρχικά το ΣτΕ είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή στις 9 Απριλίου με την οποία ανέστειλε την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην όλη διαδικασία, δεν είχε καταθέσει πλήρη φάκελο στο ΣτΕ με όλα τα έγγραφα. Η προσωρινή διαταγή ίσχυε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που είχαν καταθέσει οι Σύλλογοι. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη και την απόρριψη της αίτησης αναστολής από κατοίκους και φορείς οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover μπορούν να συνεχιστούν.

