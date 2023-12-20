Μνημόνιο Συνεργασίας για την αποκατάσταση όλων των σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, υπεγράφη σήμερα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Αθανάσιο Γιάνναρη.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας:

«Υπογράψαμε, σήμερα, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της Εταιρείας του Δημοσίου ‘‘Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.’’ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τη χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες, πρωτόγνωρες πλημμύρες. Πρόκειται για μία ακόμη, σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Ένωσης κα. Μελίνα Τραυλού, και στο πρόσωπό της όλα τα μέλη του Ελληνικού Εφοπλισμού, που διαθέτουν 50 εκατ. ευρώ στις πληγείσες – από πρωτοφανείς καταστροφές – περιοχές. Αρχικά, σημαντικό μέρος αυτού του ποσού θα διατεθεί στις Κτιριακές Υποδομές, για σχολικές μονάδες που χρήζουν εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να καταστούν λειτουργικές, σύγχρονες και αναβαθμισμένες.

Πίνακας με τις σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης από την ΚΤΥΠ με τη δωρεά της ΕΕΕ

Τα έργα θα εκτελεστούν με βάση το Άρθρο 25 του Νόμου 5049/2023, που αφορά τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτευόμενους φορείς του, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ο κατάλογος των σχολικών μονάδων, στις οποίες η ΚΤΥΠ θα εκτελέσει τα έργα, και ήδη υπάρχει μία πρώτη αναλυτική καταγραφή, θα περιλαμβάνεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, κατόπιν συνεννόησης με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τη δημοσιοποίηση της χρηματοδότησης των έργων που θα αναλάβει η Ένωση. Θέλω, και πάλι, να ευχαριστήσω την Ένωση για την προσφορά της και την εμπιστοσύνη της. Εμπιστοσύνη προς τις Κτιριακές Υποδομές, εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί, έγκαιρα, να υλοποιήσει σημαντικά έργα, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Από κοινού, θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών της κοινωνίας».

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος:

«Η λέξη κλειδί στη σημερινή υπογραφή είναι η ‘‘εμπιστοσύνη’’. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στον ελληνικό εφοπλισμό, ο οποίος πρώτος σπεύδει να συνδράμει σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίσταση, ειδικά για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Και εμπιστοσύνη του ελληνικού εφοπλισμού προς την ελληνική πολιτεία, η οποία μέσω της ΚΤΥΠ μπορεί να προσφέρει ένα έργο πολύ υψηλής ποιότητας και με διασφάλιση της ακεραιότητας στη διαχείριση των χρημάτων. Πρόκειται για ένα πολύ καλό ξεκίνημα, σε ένα μεγάλο εγχείρημα, το οποίο αποβλέπει όχι μόνο στο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές στη Θεσσαλία, αλλά να τα κάνουμε καλύτερα, απ’ ότι προηγουμένως».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού, πριν δύο μήνες περίπου, για την συμβολή μας στην αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και στις γύρω περιοχές.

Εμείς, ως ελληνικός εφοπλισμός, ανταποκριθήκαμε άμεσα και σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών συγκεντρώσαμε στο ειδικό μας ταμείο πάνω από 50 εκατομμύρια, όπως μας ζητήθηκε από την πατρίδα.

Θέλω να ευχαριστήσω, καταρχάς, εσάς κύριε Υπουργέ, καθώς και τα συναρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες των Κτιριακών Υποδομών για την άψογη συνεργασία, ώστε να φτάσουμε σήμερα να υπογράψουμε αυτό το Μνημόνιο συνεργασίας.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και ο ελληνικός εφοπλισμός διαχρονικά στηρίζει την παιδεία και είμαστε υπερήφανοι που θα αναλάβουμε τα 33 σχολεία, που είναι και το σύνολο των σχολικών μονάδων που έχουν πληγεί. Είμαστε δίπλα σας, δίπλα στη πατρίδα, όπως πάντα.

Θέλω να τονίσω ότι είναι το πρώτο έργο που αναλαμβάνουμε και είμαστε σε συνεχή συνεργασία μαζί σας, για να δούμε και περαιτέρω πως θα αξιοποιήσουμε το υπόλοιπο της δωρεάς μας».

Απ’ την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Αθανάσιος Γιάνναρης τόνισε: «Η ποντοπόρος ναυτιλία πλέει σταθερά δίπλα στην πατρίδα όποτε χρειαστεί. Θεωρούμε χρέος μας να αξιοποιήσουμε αυτήν τη δωρεά με τον καλύτερο τρόπο. Τα σχολεία όχι μόνο να αποκατασταθούν, αλλά να γίνουν σύγχρονα και καλύτερα από ότι ήταν πριν, ώστε να γεμίσουν χαρούμενα παιδιά. Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» είναι αφοσιωμένη στην αποστολή της και θα την ολοκληρώσουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.