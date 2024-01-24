Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής ενεργοποιήθηκε άμεσα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023, τόσο μέσα από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, για την παροχή της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής και έναντι της επιχορήγησης προς πληγείσες επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, όσο και μέσα από την ενεργοποίηση της προκαταβολής στο 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Συνολικά, μετά και από τις σχετικές διασταυρώσεις, μέχρι το τέλος του 2023 έχει καταβληθεί πρώτη αρωγή ύψους 2.629.454 ευρώ προς 546 δικαιούχους, εκ των οποίων η πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής προς 398 δικαιούχους ανέρχεται σε 2.095.454 ευρώ και η πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες προς 148 δικαιούχους ανέρχεται σε 534.000 ευρώ.

Όσον αφορά την κατανομή της πρώτης αρωγής ανά Περιφέρεια, μέσα από δεκαέξι (16) καταβολές, είναι:

730.633 ευρώ προς 153 δικαιούχους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

720.650 ευρώ προς 147 δικαιούχους στην Περιφέρεια Αττικής

633.506 ευρώ προς 147 δικαιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

48.615 ευρώ προς 10 δικαιούχους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

110.500 ευρώ προς 24 δικαιούχους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

356.550 ευρώ προς 60 δικαιούχους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

29.000 ευρώ προς 5 δικαιούχους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Οι δικαιούχοι που έλαβαν την πρώτη αρωγή θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία και να καταθέσουν σχετικό φάκελο στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για τις περιπτώσεις της κρατικής αρωγής, και στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για τις περιπτώσεις της στεγαστικής συνδρομής.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2023, για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής, έχει χορηγηθεί προκαταβολή συνολικού ποσού 1.994.500 ευρώ σε 207 δικαιούχους, εκ των οποίων 647.746 ευρώ έχουν χορηγηθεί σε 47 δικαιούχους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 1.338.436 ευρώ έχουν χορηγηθεί σε 160 δικαιούχους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% της δικαιούμενης επιχορήγησης, ενώ οι πληρωμές των προκαταβολών θα συνεχιστούν ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής.

