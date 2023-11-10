Ο αξιόλογος Ελληνας ηθοποιός με τη διεθνή καριέρα, ο Σπύρος Φωκάς, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετώ,

Η Finos Films «αποχαιρετά» τον ηθοποιό με ένα αφιέρωμα.

«Σήμερα το πρωί πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο αγαπημένος μας ηθοποιός Σπύρος Φωκάς.

Γοητευτικός, ταλαντούχος και χαμηλών τόνων, ο Σπύρος ήταν από τους πρώτους Έλληνες ηθοποιούς που έκανε διεθνή καριέρα παίζοντας δίπλα σε μεγάλους σταρ όπως η Λάιζα Μινέλι, ο Αλέν Ντελόν και ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Η αγάπη του για την Ελλάδα, όμως, τον γύριζε πάντα πίσω στον τόπο του, χαρίζοντας μας λίγες αλλά αξιόλογες εμφανίσεις στο ελληνικό σινεμά, όπως στις ταινίες «Εγωισμός» και «Στεφανία» αμφότερες του Γιάννη Δαλιανίδη.

«Αυτός ο ξερός κρότος της κλακέτας θα σε συνοδεύει σε όλες τις σκηνές της ζωής σου, σαν να ‘ναι και αυτή σινεμά μέχρι να φτάσεις στους τίτλους τέλους». – Σπύρος Φωκάς

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Αντίο Σπύρο».



