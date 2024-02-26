Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα (βίντεο, φωτογραφίες)

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός

UPDATE: 08:23
Ατύχημα

Ρεπορτάζ: Ειρήνη Δράγαση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 07:00 το πρωί στον Πειραιά.

Αυτοκίνητο διαλύθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε σε κολόνα στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, προς τη νέα παραλιακή.

ΑΤΥΧΗΜΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο επέβαινε άνδρας μεγάλης ηλικίας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ατύχημα

Λόγω του τροχαίου παρατηρήθηκε νωρίτερα δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, στο ύψος της οδού Τζαβέλλα, στην περιοχή του Πειραιά ωστόσο, σταδιακά ομαλοποιείται. 

