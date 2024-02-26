Ρεπορτάζ: Ειρήνη Δράγαση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 07:00 το πρωί στον Πειραιά.

Αυτοκίνητο διαλύθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε σε κολόνα στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, προς τη νέα παραλιακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο επέβαινε άνδρας μεγάλης ηλικίας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Λόγω του τροχαίου παρατηρήθηκε νωρίτερα δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, στο ύψος της οδού Τζαβέλλα, στην περιοχή του Πειραιά ωστόσο, σταδιακά ομαλοποιείται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.