Στην Αλεξανδρούπολη το «χρυσό» δελτίο του Τζόκερ - 6,5 εκατ. κέρδισε ο τυχερός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ για να μαντέψει τους 5+1 τυχερούς αριθμούς ο/η μεγάλος τυχερός συμπλήρωσε συνολικά 111 στήλες αξίας 111 ευρώ

Σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη συμπληρώθηκε το χρυσό δελτίο της πρώτης κατηγορίας στο Τζόκερ, το οποίο στην κλήρωση της Κυριακής έκανε τον ή την κάτοχό του πλουσιότερο κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ για να μαντέψει τους 5+1 τυχερούς αριθμούς ο/η μεγάλος τυχερός συμπλήρωσε συνολικά 111 στήλες αξίας 111 ευρώ.

Εκτός από το τυχερό δελτίο στην 1η κατηγορία που κερδίζει το ποσό των €6.552.827,56 βρέθηκαν και τρία τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Τα δελτία αυτά συμπληρώθηκαν σε Τρίκαλα, Ηλεία και Λήμνο.
 

