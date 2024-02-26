Στην Αλεξανδρούπολη το «χρυσό» δελτίο του Τζόκερ - 6,5 εκατ. κέρδισε ο τυχερός

Σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη συμπληρώθηκε το χρυσό δελτίο της πρώτης κατηγορίας στο Τζόκερ, το οποίο στην κλήρωση της Κυριακής έκανε τον ή την κάτοχό του πλουσιότερο κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ για να μαντέψει τους 5+1 τυχερούς αριθμούς ο/η μεγάλος τυχερός συμπλήρωσε συνολικά 111 στήλες αξίας 111 ευρώ.
Εκτός από το τυχερό δελτίο στην 1η κατηγορία που κερδίζει το ποσό των €6.552.827,56 βρέθηκαν και τρία τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ.
Τα δελτία αυτά συμπληρώθηκαν σε Τρίκαλα, Ηλεία και Λήμνο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.