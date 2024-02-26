Στην Αλεξανδρούπολη το «χρυσό» δελτίο του Τζόκερ - 6,5 εκατ. κέρδισε ο τυχερός

Σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη συμπληρώθηκε το χρυσό δελτίο της πρώτης κατηγορίας στο Τζόκερ, το οποίο στην κλήρωση της Κυριακής έκανε τον ή την κάτοχό του πλουσιότερο κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ για να μαντέψει τους 5+1 τυχερούς αριθμούς ο/η μεγάλος τυχερός συμπλήρωσε συνολικά 111 στήλες αξίας 111 ευρώ.

Εκτός από το τυχερό δελτίο στην 1η κατηγορία που κερδίζει το ποσό των €6.552.827,56 βρέθηκαν και τρία τυχερά δελτία στην 2η κατηγορία τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Τα δελτία αυτά συμπληρώθηκαν σε Τρίκαλα, Ηλεία και Λήμνο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.