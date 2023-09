Σοκ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τον θάνατο της 32χρονης από αλλαντίαση στο Μπορντό Ελλάδα 14:22, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Θυμόμαστε τη Μάρη ως μια ζωντανή και δραστήρια παρουσία στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια και στους χώρους του Χημικού, την περίοδο 2009-13»