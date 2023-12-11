Ήρθε το νέο ΤΖΟΚΕΡ: 100.000 ευρώ σε κάθε νικητή της 2ης κατηγορίας σε κάθε κλήρωση - Τζακποτ 1.800.000 ευρώ στην αυριανή κλήρωση

Στο ανανεωμένο παιχνίδι του ΟΠΑΠ, τα τυχερά 5άρια κερδίζουν πλέον από 100.000* ευρώ για κσάθε επιτυχία σε κάθε κλήρωση, ενώ το ποσό που θα διεκδικούν οι παίκτες στην 1η κατηγορία θα ξεκινάει από τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, αντί για 600.000 ευρώ.

Το νέο ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε ήδη τους δύο πρώτους νικητές στη δεύτερη κατηγορία, καθώς στη χθεσινή κλήρωση βρέθηκαν δύο επιτυχίες που κερδίζουν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Οι δύο τυχεροί παίκτες, είχαν καταθέσει τα δελτία τους σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και στον Κρόκο Κοζάνης.

Στην αυριανή κλήρωση του ανανεωμένου ΤΖΟΚΕΡ, το μεγάλο έπαθλο που διεκδικούν οι παίκτες στην 1η κατηγορία ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ.

Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr

Οι κληρώσεις του νέου ΤΖΟΚΕΡ συνεχίζουν να πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, καθώς και διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν από κάθε κλήρωση.

Νέο δελτίο ΤΖΟΚΕΡ

Νέα μορφή έχει αποκτήσει το δελτίο ΤΖΟΚΕΡ στα καταστήματα ΟΠΑΠ, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος συμπλήρωσής του. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, έχοντας στη διάθεσή τους και τη δυνατότητα τυχαίας επιλογής αριθμών.

Επιπλέον, μπορούν να πάρουν μέρος σε ομαδικό δελτίο, να συμμετέχουν σε συνεχόμενες ή μελλοντικές κληρώσεις, καθώς και στην κλήρωση του ΠΡΟΤΟ.

