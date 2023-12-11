Αχαΐα: Aγνοείται κυνηγός - Mεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κυνηγού που αγνοείται στην Επαρχία Καλαβρύτων
Πρόκειται για 65χρονο που φαίνεται να είναι τραυματισμένος.
Στις έρευνες που πραγματοποιούνται στις περιοχές Κούτελη και Βραχνί συμμετέχουν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ιδιώτες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόνιμο κάτοικο Πατρών.
