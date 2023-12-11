Λογαριασμός
Αχαΐα: Aγνοείται κυνηγός - Mεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Πρόκειται για 65χρονο που φαίνεται να είναι τραυματισμένος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κυνηγού που αγνοείται στην Επαρχία Καλαβρύτων

Πρόκειται για 65χρονο που φαίνεται να είναι τραυματισμένος.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται στις περιοχές Κούτελη και Βραχνί συμμετέχουν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόνιμο κάτοικο Πατρών.

Πηγή: tempo24.news

TAGS: Αχαΐα
