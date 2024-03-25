Σημαία ενάμιση στρέμμα υψώθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Η πρωτοβουλία ανήκε στον επιχειρηματία Θεόδωρο Καλαθάκη, ο οποίος για μια ακόμη φορά, θέλησε με τον τρόπο αυτό, να εκφράσει την υπερηφάνεια του για τους προγόνους μας που έδωσαν αγώνα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

«Είναι μια γιορτή χαράς και υπερηφάνειας» σημείωσε ο κ. Καλαθάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «το μέγεθος της σημαίας, έχει να κάνει με τη μεγάλη ψυχή αυτού του λαού» και πως η επιλογή σε κάθε εθνική επέτειο να υψώνεται αυτή η σημαία, είναι ένας ακόμη τρόπος «τη θυσία των προγόνων μας και την υπερηφάνεια μας, να τη μεταδίδουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Η τεραστίων διαστάσεων σημασία, υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού, παρουσία πλήθους κόσμου.

Πηγή: skai.gr

