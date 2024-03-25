Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε 86χρονος ηλικιωμένος άνδρας και απεγκλωβίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Κηφισιά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 02:45 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Κοκκινάκη στην Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τον άνδρα και τη γυναίκα , τους οποίους και απεγκλώβισαν.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική επρόκειτο για έναν 85χρονο και μία 66χρονη, οι οποίοι στη συνέχεια παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και στο «Σισμανόγλειο αντίστοιχα».

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.