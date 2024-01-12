Λογαριασμός
Τραγωδία στην Ιόνια Οδό - Νεκρός ο οδηγός Ι.Χ. που ανατράπηκε

Στο σημείο έφθασαν άνδρες της Τροχαίας Β Τμήματος αυτοκινητοδρόμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ΙΧΕ αυτοκινήτου σημειώθηκε στις; 13:50 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου στην Ιόνια Οδό στον κλάδο προς Αντίρριο λίγο πριν την έξοδο στον κόμβο Αμβρακίας.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr οδηγός αυτοκινήτου ΙΧΕ για άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο διαχωριστικό αριστερά και να ανατραπεί.

Στο σημείο έφθασαν άνδρες της Τροχαίας Β Τμήματος αυτοκινητοδρόμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο Κέντρο Υγείας που διακομίσθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

