Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό μητροπολίτης και πρωτοσύγκελος για υπεξαίρεση μνημείων από Ιερό Ναό των Σερρών

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης τούς καταδίκασε σε φυλάκιση 30 μηνών, με 3ετή αναστολή - Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών, προς 5 ευρώ/ημερησίως, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου