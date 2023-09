Δύο αστυνομικοί ελαφρά τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστων στον Ασπρόπυργο Ελλάδα 16:15, 26.09.2023 linkedin

Oμάδες ΔΙΑΣ δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους με πέτρες και καδρόνια- Αστυνομικός βλέποντας τους συναδέλφους του στο έδαφος έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό