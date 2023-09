Μπαράζ προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112: Στην Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Φθιώτιδα και Ιθάκη - Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο Ελλάδα 15:54, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από λάθος το μήνυμα στην Αττική - Η κακοκαιρία Elias αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες - Σε επιφυλακή η κρατική μηχανή