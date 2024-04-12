Όλα εκείνα που μπορείτε να κάνετε αν βρεθείτε στη Σέριφο

Η λατρεμένη από πολλούς Σέριφος, αυτό το κυκλαδίτικο νησί με την απόκοσμη ομορφιά, απέχει από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 2 ώρες με ταχύπλοο, και περίπου 5 ώρες με συμβατικό πλοίο. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη Σίφνο και την Κύθνο, ενώ ο πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου 1.420 μόνιμους κάτοικους.

Η Χώρα της Σερίφου, είναι αδιαμφησβήτητα το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του νησιού, ενώ τα μαγευτικά σοκάκια της, τα κάτασπρα ξωκλήσια της κι οι πανέμορφές παραλίες της με τα γαλανά νερά, δεν γίνεται να μην κλέψουν την καρδιά σου.

Τι μπορείς να δεις και να κάνεις όμως σ’ αυτό το μαγευτικό νησί;

Βουτιά στις καταγάλανες παραλίες

Άγιος Σώστης

Πρόκειται για δύο παραλίες που αγκαλιάζουν μια στενή λωρίδα γης. Στην αριστερή πλευρά σχηματίζεται μια μαγευτική μικρή παραλία με βότσαλα, ενώ στη δεξιά πλευρά πρωταγωνιστεί η παραλία που ουσιαστικά ονομάζεται Άγιος Σώστης, μια παραλία με ψιλή άμμο και καταγάλανα νερά. Φυσικά, κι οι δύο δεν είναι οργανωμένες παραλίες, οπότε θα ήταν φρόνιμο να έχεις μαζί σου τα απαραίτητα.

Ψιλή Άμμος

Αδιαμφησβήτητα η δημοφιλέστερη παραλία της Σερίφου. Με χρυσαφένια αμμουδιά, τιρκουάζ νερά κι αρμυρίκια, η Ψιλή Άμμος θεωρείται μια τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Το 2003 μάλιστα, χαρακτηρίστηκε από το Sunday Times ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης. Όπως οι περισσότερες παραλίες στη Σέριφο, έτσι κι η Ψιλή Άμμος είναι μια ανοργάνωτη παραλία.

Βαγιά

Αυτή η παραλία θα σε μαγέψει με την άγρια ομορφιά της, τη χρυσή άμμο τα και σμαραγδένια νερά της. Τα χρωματιστά βότσαλα στον βυθό σε προδιαθέτουν για μια ατέρμονη εξερεύνηση κι αμέτρητες βουτιές. Στην παραλία Βαγιά, δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις το ονειρικό ηλιοβασίλεμα.

Καλό Αμπέλι

Η παραλία Καλό Αμπέλι, πρόκειται για έναν μικρό κι απομονωμένο κολπίσκο, περιτριγυρισμένο με βράχια. Η πρόσβαση είναι σχετικά δύσκολη, καθώς απαιτείται να περπατήσεις 20 λεπτά στο μονοπάτι με προορισμό την παραλία. Φυσικά, όλη αυτή η «περιπέτεια» θα σε ανταμείψει και με το παραπάνω. Στην παραλία δεν θα βρεις αρμυρίκια και μαγαζιά, οπότε καλό είναι να έχεις προνοήσει για οτιδήποτε χρειαστείς.

Περιπλάνηση στη Χώρα

Η Χώρα της Σερίφου θεωρείται για πολλούς επισκέπτες το «διαμάντι» του νησιού. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, πάνω στις πλαγιές του λόφου του Λιβαδιού, ενώ η Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της σου «κόβει» κυριολεκτικά την ανάσα. Μπορείς να περάσεις ατελείωτες ώρες για να ανακαλύψεις κάθε μυστικό της, να διασχίσεις τα περίτεχνα σοκάκια της και να απολαύσεις τη μαγευτική θέα.

Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς

Κάστρο Χώρας

Ετοιμάσου να ανακαλύψεις από ψηλά τη μαγευτική Σέριφο. Στο μεσαιωνικό κάστρο, το υψηλότερο σημείο του νησιού, το μυαλό σου κι η καρδιά σου θα χαθούν κάπου ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Στο ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου, το βλέμμα σου θα περιπλανηθεί ακόμη πιο μακριά, ενώ η γλυκιά μελωδία του νησιού θα σε παρασύρει εκτός πραγματικότητας.

Λαογραφικό μουσείο

Το Λαογραφικό Μουσείο της Σερίφου ιδρύθηκε το 1976, με απώτερο στόχο να σωθεί η σερφιώτικη κληρονομιά και παράδοση. Βρίσκεται στην Κάτω Χώρα, ενώ αν το επισκεφτεί κανείς, θα ανακαλύψει μια ξεχωριστή συλλογή με υφαντά, κεραμικά, οικιακά σκευή και πολλά άλλα αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Σεριφίων.

Ανεμόμυλοι

Όπως και να το κάνεις, Κυκλάδες κι ανεμόμυλοι πάνε μαζί. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Χώρας της Σερίφου, αποτελούν αυτά τα πέτρινα κυλινδρικά χτίσματα, που σε περιμένουν να τα επισκεφτείς και να τα φωτογραφίσεις. Στην Άνω Χώρα, και συγκεκριμένα στην Πλατεία των Μύλων, θα βρεις 3 άριστα συντηρημένους ανεμόμυλους, καθώς κι ερείπια άλλων.

