Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα Ψαρά

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα βόρεια των Ψαρών

Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:59 στα Ψαρά, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα βόρεια των Ψαρών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 35 χιλιόμετρα.

σεισμός τώρα
