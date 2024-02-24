Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, σε καφέ γνωστής αλυσίδας, απέναντι από το νοσοκομείο “Παπανικολάου“, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 20:00, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπούκαραν στην επιχείρηση και αφού απείλησαν με μαχαίρι τους εργαζόμενους, κατάφεραν να αρπάξουν 400 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, με την ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.