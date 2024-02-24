Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος σε καφέ στη Θεσσαλονίκη: Δύο δράστες με την απειλή μαχαιριού άρπαξαν τις εισπράξεις

Δύο κουκουλοφόροι μπούκαραν στην καφετέρια και αφού απείλησαν με μαχαίρι τους εργαζόμενους, άρπαξαν 400 ευρώ

ληστεία

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, σε καφέ γνωστής αλυσίδας, απέναντι από το νοσοκομείο “Παπανικολάου“, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 20:00, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπούκαραν στην επιχείρηση και αφού απείλησαν με μαχαίρι τους εργαζόμενους, κατάφεραν να αρπάξουν 400 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, με την ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία Θεσσαλονίκη καφέ μαχαίρι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark