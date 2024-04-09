Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Αμφιλοχία

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 00:59 σε απόσταση 3 χιλιομέτρων δυτικά της Αμφιλοχίας, ή 246 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
