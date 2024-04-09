Λογαριασμός
Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Αμφιλοχία

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αμφιλοχία

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 00:59 σε απόσταση 3 χιλιομέτρων δυτικά της Αμφιλοχίας, ή 246 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα.

