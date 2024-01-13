Σεισμός 4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:58 στα Κύθηρα, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Κυθήρων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

