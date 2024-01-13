Λογαριασμός
Σεισμός 4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο ήταν στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Κυθήρων.

Σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:58 στα Κύθηρα, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Κυθήρων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

