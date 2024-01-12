Λογαριασμός
Επιτέλους έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κρήτη

Το σκηνικό που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο νησί είναι άκρως χειμερινό.

Επιτέλους λίγες ημέρες μετά την έλευση του νέου έτους έπεσαν και τα πρώτα χιόνια στην Κρήτη.

Το σκηνικό που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο νησί είναι άκρως χειμερινό.

Τα χιόνια έδωσαν το… «παρών» σε πάρα πολλές ορεινές περιοχές του νησιού αλλάζοντας το σκηνικό της ανομβρίας και της ξηρασίας που είχε αρχίσει να εμφανίζεται εδώ και καιρό δίνοντας τη μαγική νότα του λευκού.

Στα λευκά ντύθηκαν μεταξύ άλλων ο Ψηλορείτης, τα Ανώγεια, τα Λασιθιώτικα Όρη αλλά και ο Ομαλός όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανάρτησαν χρήστες στις ομάδες «Μετεωκρήτες» αλλά και των ορειβατικών καταφυγίων του νησιού.

Πηγή: cretapost.gr

TAGS: Κρήτη
