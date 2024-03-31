Λογαριασμός
Μέλη του Ρουβίκωνα σήκωσαν πανό στη Βουλή και το Προεδρικό Μέγαρο για τα Τέμπη (Βίντεο και φωτογραφίες)

Τα πανό έγραφαν «η οργή δεν μπαζώνεται»

UPDATE: 14:39
ρουβίκωνας τέμπη

Στο Περιστύλιο της Βουλής αλλά και στον προαύλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου μπήκαν σήμερα, Κυριακή 31 Μαρτίου, μέλη του Ρουβίκωνα και ανάρτησαν πανό για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως φαίνεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της οργάνωσης και στις δύο περιπτώσεις σήκωσαν πανό που έγραφαν «η οργή δεν μπαζώνεται», με αναφορά στα θύματα των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προαύλιο χώρος της Βουλής μπήκαν περίπου 20 άτομα, χωρίς να κάνουν κάποια φθορά στο κτίριο. Περιορίστηκαν γρήγορα και ήταν συνεργάσιμοι, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τη Βουλή αναφέρει: «Στην 1.00 μ.μ σήμερα 24 μέλη του Ρουβίκωνα εισχώρησαν στον προαύλιο χώρο της Βουλής από την αμέσως μετά τα ανθοπωλεία δίοδο. Απομονώθηκαν άμεσα προ της βορεινής εισόδου του κτηρίου όπου και είχαν αναρτήσει πανό για τα Τέμπη, και απομακρύνθηκαν. Δεν σημειώθηκαν ζημιές».

