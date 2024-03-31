Στο Περιστύλιο της Βουλής αλλά και στον προαύλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου μπήκαν σήμερα, Κυριακή 31 Μαρτίου, μέλη του Ρουβίκωνα και ανάρτησαν πανό για την τραγωδία των Τεμπών.

Μέλη του Ρουβίκωνα μπήκαν μέσα στην Βουλή και άνοιξαν πανό για τα Τέμπη που γράφει Η ΟΡΓΗ ΔΕΝ ΜΠΑΖΩΝΕΤΑΙ pic.twitter.com/xM6uZJmhPa March 31, 2024

Όπως φαίνεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη της οργάνωσης και στις δύο περιπτώσεις σήκωσαν πανό που έγραφαν «η οργή δεν μπαζώνεται», με αναφορά στα θύματα των Τεμπών.

Μέλη του Ρουβίκωνα μπήκαν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και άνοιξαν πανό για τα Τέμπη ταυτόχρονα με την παρέμβαση μελών του Ρουβίκωνα μέσα στην Βουλή pic.twitter.com/wo7bjujfI6 — Manolis (@LabrakisManolis) March 31, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προαύλιο χώρος της Βουλής μπήκαν περίπου 20 άτομα, χωρίς να κάνουν κάποια φθορά στο κτίριο. Περιορίστηκαν γρήγορα και ήταν συνεργάσιμοι, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τη Βουλή αναφέρει: «Στην 1.00 μ.μ σήμερα 24 μέλη του Ρουβίκωνα εισχώρησαν στον προαύλιο χώρο της Βουλής από την αμέσως μετά τα ανθοπωλεία δίοδο. Απομονώθηκαν άμεσα προ της βορεινής εισόδου του κτηρίου όπου και είχαν αναρτήσει πανό για τα Τέμπη, και απομακρύνθηκαν. Δεν σημειώθηκαν ζημιές».

