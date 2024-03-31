«Βυθίστηκε» στην ομίχλη το Ηράκλειο την Κυριακή 31/3 με τις παραλίες να φιλοξενούν έναν μεγάλο αριθμό λουόμενων, οι οποίοι αναζήτησαν δροσιά και χαλάρωση με την άφιξη των υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή.

Η είδηση είναι πως δεν τους εμπόδισε το περίεργο «κοκτέιλ» της σκόνης και της υγρασίας.

Παρά την προειδοποίηση για την παρουσία σκόνης στον αέρα, αλλά και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, οι λουόμενοι επέλεξαν να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Οι παραλίες γέμισαν με την παρουσία πλήθους ανθρώπων κάθε ηλικίας που απολάμβαναν τον «κρυμμένο» ήλιο και τη θάλασσα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπέρασαν τις συνήθεις θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή του έτους, αποτέλεσαν έναν ακόμα λόγο για τους Ηρακλειώτες να απολαύσουν μια ευχάριστη εμπειρία στη θάλασσα με την αφρικανική σκόνη να αποτελεί απλά μια παρένθεση.

Οι παραλίες γέμισαν από οικογένειες, νέους και ηλικιωμένους, που απόλαυσαν τα γαλαζοπράσινα νερά του Κρητικού Πελάγους.

