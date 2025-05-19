Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τους κατόχους της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για άμεση, αποτελεσματική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης θα έχει άμεση πρόσβαση σε υποστήριξη χωρίς καθυστερήσεις.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να απευθύνονται απευθείας στο help desk, καλώντας στο 2103007606, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9:00 έως τις 17:00. Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης εξυπηρετεί αιτήματα που σχετίζονται με την έκδοση και τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας, παρέχοντας άμεση βοήθεια για οποιοδήποτε τεχνικό ή διαδικαστικό ζήτημα.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικού help desk για την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Με την τηλεφωνική υποστήριξη, διασφαλίζουμε ότι κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα νιώσει ποτέ μόνο απέναντι στη γραφειοκρατία. Το κράτος είναι εδώ. Έτοιμο να ακούσει, να απαντήσει, να στηρίξει. Γνωρίζουμε πως έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Αλλά ξέρουμε και κάτι ακόμη. Για εμάς κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν είναι αόρατος. Οι πολιτικές μας έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Δεν εξαιρούν, δεν αγνοούν, δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Αυτό είναι το θεσμικό μας χρέος, να οικοδομούμε ένα κράτος που βλέπει, ακούει και στηρίζει κάθε πολίτη, ισότιμα και με σεβασμό.»

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, που δημιουργήθηκε το 2022 με πρωτοβουλία της Δόμνας Μιχαηλίδου, αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι κάτοχοι Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας ήδη μπορούν με την επίδειξη της:

- να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση,

- να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα,

- να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στους Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μουσεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς να απαιτείται έκδοση εισιτηρίου.

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, στην οποία θα ενσωματωθούν σταδιακά επιπλέον παροχές, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, ενώ μπορεί να εκτυπωθεί ως έγγραφο με δυνατότητα επαλήθευσης της αυθεντικότητάς της. Μέχρι το τέλος του έτους, θα είναι διαθέσιμη και σε πλαστική κάρτα. Περίπου 400.000 δυνητικοί δικαιούχοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αποκτήσουν την Κάρτα μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (epan.gov.gr/karta_anapirias).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.