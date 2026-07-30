Μια σπάνια νίκη αξίας 1 εκατ. δολαρίων πέτυχε ο Μπεν Άφλεκ κατά την εμφάνισή του στο αμερικανικό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

Ο 53χρονος ηθοποιός ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ, και κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελευταία ερώτηση, κερδίζοντας το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο της εκπομπής. Τα χρήματα δεν θα καταλήξουν, πάντως, στον προσωπικό λογαριασμό του σταρ, αλλά θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα στην οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία συνίδρυσε το 2010.

Η ερώτηση του 1 εκατ. δολαρίων

Ο Άφλεκ και ο Ντινγκ βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κρίσιμη ερώτηση κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.

Η ερώτηση αφορούσε την ετήσια παράδοση της «απονομής χάριτος» σε γαλοπούλες από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι δύο παίκτες κλήθηκαν να εντοπίσουν ποιο από τα ακόλουθα ζευγάρια ονομάτων δεν είχε δοθεί σε γαλοπούλες που είχαν λάβει προεδρική χάρη: «Peanut Butter & Jelly», «Tater & Tot», «Mac & Cheese» ή «Spaghetti & Meatball».

Το τηλεφώνημα σε φίλο και η βοήθεια του Τζίμι Κίμελ

Μπροστά στο δύσκολο δίλημμα, οι δύο παίκτες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου, καλώντας τον Στίβεν Μόρισον, επί χρόνια συμπαίκτη του Ντινγκ σε διαγωνισμούς γνώσεων.

Ο Τζίμι Κίμελ τους υπενθύμισε ότι είχαν ακόμη στη διάθεσή τους και τη βοήθεια του παρουσιαστή, με τον Μπεν Άφλεκ αρχικά να αστειεύεται ότι θα ήταν καλύτερο να τηλεφωνήσουν στον φίλο του Ντινγκ.

«Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω καμία από τις σκέψεις μου, αφού δεν τις θέλετε», απάντησε προσποιούμενος τον ενοχλημένο ο Κίμελ. Ο Άφλεκ έσπευσε τότε να τον καθησυχάσει, λέγοντας ότι είναι καλός σε θέματα μαγειρικής, φαγητού και επικαιρότητας και πως, ίσως, να γνώριζε την απάντηση.

Ο παρουσιαστής εκτίμησε τελικά ότι η σωστή επιλογή ήταν η 4η, «Spaghetti & Meatball». «Μπορώ να φανταστώ τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα μεγάλο μπολ και να ρουφά μακαρόνια με κεφτεδάκια», αστειεύτηκε, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι του φαινόταν λιγότερο πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί για τις γαλοπούλες.

Ο Μπεν Άφλεκ παραδέχθηκε ότι ο Κίμελ ήταν πιθανότατα «ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο» για να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση. Η επιλογή αποδείχθηκε σωστή και το δίδυμο εξασφάλισε το έπαθλο του 1 εκατ. δολαρίων, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλατό.

Πηγή: skai.gr

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