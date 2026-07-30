Τουρκία: Πύρινος κλοιός σε πέντε επαρχίες – Μαζικές εκκενώσεις οικισμών

Η Τουρκία βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπη με ένα κύμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών, καθώς από την Τετάρτη 29/7, εκδηλώθηκαν πολλαπλά πύρινα μέτωπα στις νοτιοδυτικές επαρχίες της χώρας, με τις εστίες να εξαπλώνονται γρήγορα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της εξαιρετικά χαμηλής υγρασίας.



Οι σοβαρότερες πυρκαγιές καταγράφονται στις επαρχίες Μούγλα και Αττάλεια, ενώ επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη και στις Μανίσα, Μπαλικεσίρ και Αντιγιαμάν.

#Wildfires broke out today at eight different locations in #Turkey.



— Muğla / Seydikemer

— Antalya / Kaş

— Balıkesir / Gömeç

— Çanakkale

— Aydın / Nazilli

— Bursa / Narlı

— Antalya / Kumluca

— Balıkesir / Edremit



Protect the forests and the life within them, not the arsonists. pic.twitter.com/8Ip5nxqk0y — MIBAWI (@RealMiBaWi) July 29, 2026



Το μεγαλύτερο μέτωπο στη Μούγλα



Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην επαρχία Μούγλα, όπου η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή κοντά στον οικισμό Γκιοκτζεοβατζίκ (Gökçeovacık), στον δήμο Φετιγιέ, και μέσα σε λίγες ώρες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε προς τις κατοικημένες περιοχές Topbaş και Belenobası, καταστρέφοντας περισσότερα από 10 σπίτια και στάβλους.

Turkey: A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla has spread to the Seydikemer–Fethiye highway. Strong winds are making it really difficult for the firefighters. pic.twitter.com/qmxa8vv8KG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2026

Η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 3.000 εκτάρια.



Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι φλόγες απείλησαν κατοικίες, αποθήκες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ η φωτιά πέρασε σε αρκετά σημεία μέσα από αγροτικές εκτάσεις και πευκοδάση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν στην προστασία των οικισμών, επιχειρώντας ταυτόχρονα να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου προς νέες δασικές περιοχές.

Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση 121 κατοικιών, ενώ 202 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.



Παράλληλα, εκκενώθηκαν τμήματα του Κρατικού Νοσοκομείου Σεϊντικεμέρ (Seydikemer State Hospital), με τους ασθενείς να μεταφέρονται με ασφάλεια σε άλλες υγειονομικές μονάδες, καθώς υπήρχε κίνδυνος η πυρκαγιά να πλησιάσει την περιοχή.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν επίσης σε προσωρινό κλείσιμο τμημάτων του οδικού δικτύου που συνδέει τη Φετιγιέ με την Αττάλεια, καθώς ο πυκνός καπνός και οι φλόγες περιόριζαν σημαντικά την ορατότητα.



Δεύτερη ημέρα μάχης στην Αττάλεια



Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην επαρχία Αττάλειας, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κας (Kaş) συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα.

Ένα νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Yazır του δήμου Kumluca.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. pic.twitter.com/Jp2khlvXWm — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 28, 2026

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές.

Οι φλόγες εξακολουθούν να κινούνται σε δύσβατες δασικές εκτάσεις, με τις συνεχείς αλλαγές της έντασης και της κατεύθυνσης των ανέμων να προκαλούν διαδοχικές αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβέστες δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο.

Παράλληλα, νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαζίρ (Yazır) του δήμου Κουμλούτζα (Kumluca), όπου επίσης κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση κατοίκων, καθώς οι φλόγες πλησίασαν οικισμούς.



Πυρκαγιές σε πέντε επαρχίες



Εκτός από τη Μούγλα και την Αττάλεια, οι τουρκικές αρχές αντιμετωπίζουν πυρκαγιές στις επαρχίες Μανίσα, Μπαλικεσίρ και Αντιγιαμάν.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο χάρη στη μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών και την αναζωπύρωση των υφιστάμενων μετώπων.

🚨💨 SMOKE IS PLUMING INTO THE MEDITERRANEAN!



🛰️ Real-time satellite imagery reveals thick smoke plumes spreading across the sea from 5 active wildfires along the Aegean and Mediterranean coasts, led by the massive blaze in Muğla/Seydikemer, Turkey! 🔥



-4 active forest fires in… pic.twitter.com/nWU6yRmUhp — Jeo Albant (@jeoalbant) July 29, 2026



Τεράστια κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων



Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες, προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας, ομάδες της AFAD, εθελοντές, καθώς και μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.



Οι επίγειες δυνάμεις εργάζονται αδιάκοπα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από τους οικισμούς, ενώ βαριά μηχανήματα ανοίγουν δρόμους πρόσβασης σε δύσβατες περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί η επέμβαση των πυροσβεστών.

Fijaos en la longitud / de llama. Impresionante la intensidad de ese fuego. Turkey 🇹🇷(29.07.2026)



📹 @Top_Disaster pic.twitter.com/Sv2bO4PpYE — Víctor Manuel Fernández De La Cotera Blázquez (@VctorManueFdez) July 29, 2026

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την κατάσβεση

Σύμφωνα με τις τουρκικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Οι συνεχείς μεταβολές στη διεύθυνση του ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των εναέριων μέσων, ενώ προκαλούν αιφνίδιες αναζωπυρώσεις ακόμη και σε περιοχές όπου η εικόνα έδειχνε να βελτιώνεται.

Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

🇹🇷🔥Türkiye faced wildfires in six provinces today. pic.twitter.com/Kxw4NTedTa — The Caspian Post (@thecaspianpost) July 29, 2026

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινα θύματα από τα συγκεκριμένα μέτωπα, ωστόσο οι ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις και δασικές εκτάσεις είναι σημαντικές.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τις τουρκικές αρχές να εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και να δοκιμάσουν εκ νέου τις πυροσβεστικές δυνάμεις.



Πηγή: skai.gr

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