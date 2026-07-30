Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Εκατοντάδες άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους στο Σάφολκ της Αγγλίας, καθώς μια τεράστια δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα, προς την κατεύθυνση του πυρηνικού σταθμού Sizewell B που απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία να κηρύττει μείζον περιστατικό. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν πιστεύεται ότι απειλεί τον πυρηνικό σταθμό, ο οποίος διαθέτει υποδομές ασφαλείας για την προστασία του.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν τις φλόγες, προχωρώντας στην εκκένωση περίπου διακοσίων τροχόσπιτων σε πάρκο της περιοχής.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στο σημείο και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Ο διοικητής του τοπικού πυροσβεστικού σταθμού, Νταν Ντέιβις, ανέφερε ότι τα πληρώματα που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια δασική πυρκαγιά μεγάλης κλίμακας, η οποία ενισχύεται διαρκώς από τους δυνατούς ανέμους.

«Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο περίπου ενενήντα πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται ακατάπαυστα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο», τόνισε ο Ντέιβις.

Oh no, Dunwich Heath wildlife reserve is on fire, right next to Minsmere bird reserve too. 14 crews out & people evacuated. This is horrendous. Views from Sizewell & Eels Foot#Suffolk#Wildfire pic.twitter.com/icEjZG8jeN — Kirsty Logan 🍃💚🍃🌳🪗 (@RabbleChorus) July 29, 2026

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών στα Ανατολικά Μίντλαντς, την ανατολική και νοτιοανατολική Αγγλία, καθώς και το Λονδίνο.

Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Παράλληλα, στη Σκωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση μιας άλλης μεγάλης φωτιάς που μαίνεται στα Κέρνγκορμς εδώ και δύο εβδομάδες.





Πηγή: skai.gr

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