Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου τη νύχτα του Σαββάτου.

Για άγνωστο λόγο θάλαμοι της κλινικής γέμισαν λύματα από την τουαλέτα με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι ανυπόφορη και επικίνδυνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του tempo24 τα λύματα πέρασαν και στον κάτω όροφο όπου βρίσκεται το Ογκολογικό Τμήμα.

Χθες το πρωί ιδιωτικό συνεργείο αποχετεύσεων αποκατέστησε τη βλάβη.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ζημιά να προκλήθηκε από βρεφικές πάνες που είχαν πεταχτεί μέσα στη λεκάνη από κάποιους που εκεί νοσηλεύουν τα παιδιά τους ή και το ενδεχόμενο να έχουν βουλώσει σωλήνες από άλλες αιτίες.

Πηγή: skai.gr

