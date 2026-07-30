Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το ΝΑΤΟ, μετά την είσοδο ύποπτου ρωσικού πυραύλου στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, γεγονός που οδήγησε στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F-16 για αναγνώριση και πιθανή αναχαίτιση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νέας μαζικής νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 12 ετών.

Σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα καταγράφηκαν πολλαπλοί πύραυλοι να κινούνται κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα, ενώ ένας από αυτούς, που εκτιμάται ότι ενδέχεται να ήταν ρωσικός πύραυλος τύπου Kh-101 εκτοξευμένος από στρατηγικό βομβαρδιστικό, εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο να κινείται δυτικά εντός της Πολωνίας, με αποτέλεσμα να απογειωθεί μαχητικό F-16 για την αναγνώρισή του.

Ωστόσο, πριν καταστεί δυνατή η πλήρης ταυτοποίησή του, το αντικείμενο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Στη συνέχεια απογειώθηκε στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-24, το οποίο εντόπισε πιθανό σημείο πρόσκρουσης κοντά στην κοινότητα Ταρνάβα-Κολόνια, στην περιφέρεια Λούμπλιν, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρή έκρηξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δημιουργήθηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου δέκα μέτρων σε αγροτική έκταση.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που κατέπεσε στην περιοχή.

Russia attacked Poland 🇵🇱 with cruise missiles for the first time in the war



A Russian X-101 cruise missile reportedly struck near the Polish village of Otrocz ~100km from Ukraine 🇺🇦 and sirens 🚨 rang across Lublin and parts of Eastern Poland



If confirmed, Russia attacked NATO pic.twitter.com/kcIRe9q4Cz — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 30, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η Ουκρανία δεχόταν νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για στοχευμένο πλήγμα εναντίον αμάχων.

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε κατοικία στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, σκοτώνοντας γονείς και τρία παιδιά. Δύο ακόμη παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Δεκάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές υπέστησαν ζημιές», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με περισσότερους από 70 πυραύλους – πολλοί εκ των οποίων βαλλιστικοί – καθώς και πάνω από 280 επιθετικά drones.

Στο Κίεβο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε πολλά κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στην Πολτάβα, έπειτα από επίθεση σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών Nova Poshta.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει νέα μεγάλη επιστράτευση περίπου 500.000 ανδρών μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, καθώς η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες οικονομικές υποδομές της Ρωσίας, μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και πλήγμα στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας.

Στο σημείο μεταβαίνει ο Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μεταβαίνει στην περιοχή, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τουσκ έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της χώρας και την ομάδα συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Κατά τη διάρκεια της μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους στη δυτική Ουκρανία, έγινε παράβαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Σχετικά με αυτό, συγκάλεσα την ομάδα συντονισμού με τη συμμετοχή του Υπουργού Άμυνας και των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες από πολλές ώρες εργάζονται στο σημείο του συμβάντος και μου μεταφέρουν συστηματικά πληροφορίες για όλες τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολωνός πρωθυπουργός.

W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας εντόπισε τουλάχιστον δώδεκα πυραύλους πάνω από τη δυτική Ουκρανία, οι οποίοι αποτελούσαν πιθανή απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο που συνετρίβη στην Πολωνία ήταν ρωσικός πύραυλος. Ωστόσο, οποιαδήποτε πιθανή ρωσική επίθεση τόσο βαθιά στο έδαφος ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα κινδύνευε να εκληφθεί ως κλιμάκωση του πολυετούς πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Η Πολωνία απογειώνει συστηματικά μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, αν και τα ρωσικά μέσα σπάνια εισέρχονται στο έδαφός της. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον περασμένο Σεπτέμβριο πολλαπλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη συμμαχία να κατηγορεί τη Μόσχα για «απολύτως επικίνδυνη συμπεριφορά».

Τον Νοέμβριο του 2022, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικός πύραυλος αντιαεροπορικής άμυνας έπεσε κατά λάθος στο πολωνικό χωριό Πρζεβόντουφ, περίπου 6,4 χιλιόμετρα δυτικά των συνόρων.

Η ολονύκτια επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και του ζήτησε να προμηθεύσει την Ουκρανία με πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: skai.gr

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