Άγρια κόντρα για την «Οδύσσεια»: Η Τζόις Κάρολ Όουτς «καρφώνει» τη μεταφράστρια

Η Τζόις Κάρολ Όουτς πήρε θέση υπέρ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, εξαπολύοντας επίθεση στην Έμιλι Γουίλσον, τη μεταφράστρια του ομηρικού έπους που δημοσίευσε μια ιδιαίτερα σκληρή κριτική για την ταινία.

Η Γουίλσον, η αγγλική μετάφραση της «Οδύσσειας» από την οποία κυκλοφόρησε το 2017, υποστήριξε σε κείμενό της στο «London Review of Books» ότι η κινηματογραφική μεταφορά στερείται «ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους» και δεν έχει «τίποτα πειστικό να πει». Η αρνητική κριτική της έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανοίγοντας νέα συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Κρίστοφερ Νόλαν προσέγγισε το έργο του Ομήρου.

Joyce Carol Oates Defends 'The Odyssey' and Slams Translator for Scathing Review: 'Speaks in the Crude Language of MAGA Folks' https://t.co/sFeBcDucj8 — Variety (@Variety) July 30, 2026

«Μιλά με τη χυδαία γλώσσα των οπαδών του MAGA»

Με ανάρτησή της στο X, η Τζόις Κάρολ Όουτς κατηγόρησε την Έμιλι Γουίλσον ότι, αντί να εκφράσει τις διαφωνίες της με συναδελφικό και εποικοδομητικό τρόπο, επέλεξε μια ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα.

«Αντί να διαφωνήσει με τις ερμηνείες του Ομήρου με συναδελφικό τρόπο, αυτό το άτομο, το οποίο έχει επωφεληθεί σε τεράστιο βαθμό από την ταινία του Νόλαν, μιλά με τη χυδαία γλώσσα των οπαδών του MAGA, επιτιθέμενο σε κάποιον που έχει διαφορετικές ιδέες από τις δικές της», έγραψε.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας πρόσθεσε ότι θα περίμενε περισσότερη προσοχή και σεβασμό από μία μεταφράστρια, η οποία οφείλει να υπηρετεί το κείμενο που έχει αναλάβει να αποδώσει. «Θα περίμενε κανείς από μία μεταφράστρια, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, να είναι έστω και λίγο πιο προσεκτική και να δείχνει περισσότερο σεβασμό απέναντι σε άλλους ανθρώπους που ενεργούν ‘’καλή τη πίστει’’, όπως ισχυρίζεται ότι κάνει και η ίδια», συμπλήρωσε.

yes, her tone of dismissal & haughty superiority strike a sour note. rather than disagreeing with interpretations of Homer in a collegial manner, this person, who has benefited enormously from Nolan's film, speaks in the crude language of MAGA folks attacking someone with ideas… https://t.co/Fs2pHChSxS — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) July 29, 2026

Η σκληρή κριτική της Έμιλι Γουίλσον

Στην κριτική της, η Γουίλσον ανέφερε ότι ήλπιζε η σχέση του Νόλαν με τα ομηρικά θέματα να τον οδηγήσει σε νέα δημιουργικά ύψη και σε περισσότερο πειστικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ταινία περιορίζεται στον γνώριμο, κατά την ίδια, συνδυασμό «μεγαλομανίας και έλλειψης ουσιαστικού βάθους» που χαρακτηρίζει το έργο του σκηνοθέτη.

«Το όραμα της ταινίας είναι υπερβολικά συγκεχυμένο και οι χαρακτήρες της ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι, ώστε να μπορέσει να προσφέρει όσα υπόσχεται σχετικά με τις μεγάλες ιδέες», έγραψε. Δεν παρέλειψε, πάντως, να σχολιάσει ειρωνικά ότι η παραγωγή είναι «πολύ καλή στο να παρουσιάζει μεγάλες εκρήξεις και τεράστιους γίγαντες».

Σε άλλο σημείο του κειμένου της, η μεταφράστρια έγινε ακόμη πιο αιχμηρή, χαρακτηρίζοντας «άθλια» τη γραφή της ταινίας. «Κανένας από τους χαρακτήρες δεν έχει πειστικό κίνητρο για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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